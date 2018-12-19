2018-12-19T13:13:36+03:00
Происшествия

На Тамбовщине опрокинулся тульский автобус

Двум пассажирам понадобилась помощь медиков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В ДТП с автобусом пострадали два человекаВ ДТП с автобусом пострадали два человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Сообщение о ДТП с участием автобуса на 392-м километре автодороги Р-119 «Орел-Ливны-Липецк-Тамбов», проходящей по территории Тамбовского района, поступило в дежурную часть Госавтоинспекции в 10 часов 11 минут.

- По предварительным данным 57- летний водитель автобуса «Сетра», следовавшего по маршруту «Тамбов-Тула», не справился с управлением и его транспортное средство опрокинулось в кювет, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по тамбовской области. - В момент происшествия в автобусе находилось 12 человек. Два пассажира обратились за медицинской помощью. Остальных направили по маршруту следования.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники следственно оперативной группы, ГИБДД и МЧС.

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