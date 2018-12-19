На Тамбовщине пройдет фестиваль Дедов Морозов

19 Дек. 12:50 2018-12-19T12:50:12+03:00

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19 декабря, в городе Уварово состоится яркое мероприятие - открытый фестиваль Дедов Морозов. Известно, что в ледовом дворце «Сокол» соберутся 18 Дедов Морозов в сопровождении Снегурочек, чтобы дать старт новогодним торжествам. Напомним, фестиваль Дедов Морозов внесён в событийный календарь Тамбовской области и вызывает большой интерес не только у горожан, но и у гостей из других территорий. В этом году на праздник прибудут Деды Морозы из Мичуринского и Ржаксинского районов. Как и в прошедшие годы, организаторы праздника обещают, что фестиваль подарит гостям море шуток, забавных конкурсов, юмора и смеха, которые станут прекрасным началом новогоднему праздничному марафону.

- По традиции в ходе праздника выберут лучшего Деда Мороза, - сообщили в администрации Тамбовской области. - Краснощеких победителей определят в номинациях: «Самый веселый Дед Мороз», «Самый оригинальный Дед Мороз» и «Самый компанейский Дед Мороз». Не останутся без внимания и Снегурочки. Победительницы среди помощниц главных новогодних волшебников определятся в номинациях: «Самая оригинальная Снегурочка»,«Самая веселая Снегурочка», «Все Снегурки как Снегурки, а я - Богиня». А начнутся торжества конкурсом на самое оригинальное оформление новогодней ёлки.

Кульминацией станет выступление певца Сергея Крылова. Конкурс «Самая необыкновенная обыкновенная ёлка» начнётся в 14.30, фестиваль Дедов Морозов и Парад Снегурочек – в 19.00.