2018-12-19T11:53:11+03:00
Общество

Тамбовчане стали меньше простужаться

С наступлением морозной погоды количество заболевших ОРВИ снизилось
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчане стали меньше болеть простудными заболеваниями. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, за последнюю неделю число заболевших ОРВИ в Тамбовской области снизилось на 3,5 %. Всего отмечено 4987 случаев острой респираторной вирусной инфекции, показатель заболеваемости составил 47,9 на 10 тыс. населения, что на 41,6 % ниже порогового показателя. Среди заболевших, как и прежде, преобладают дети, на долю которых пришлось 73% всех случаев.

- Высокие уровни заболеваемости, превышающие среднеобластные значения, но ниже пороговых, отмечены в городах Тамбове (85,7 на 10 тыс. населения), Моршанске и Уварово (70,3 на 10 тыс. населения), Рассказово (63,9 на 10 тыс. населения), - говорят в региональном Роспотребнадзоре. - За истекшую неделю на территории области случаев гриппа не зарегистрировано.

Для контроля ситуации санитарные врачи за последнюю неделю обследовали 22 больных ОРВИ. От 3 человек выделен вирус парагриппа. В целом, с сентября текущего года от больных респираторными инфекциями выделялись негриппозные вирусы (аденовирусы, вирус РС–инфекции, вирусы парагриппа).

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