В Тамбове за организацию занятия проституцией под суд пойдет банда сутенеров

19 Дек. 10:29 2018-12-19T10:30:01+03:00

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В Тамбове перед судом предстанет преступная группа, обвиняемая в организации занятия проституцией на территории областного центра. Как установлено следствием, в 2002 году 46-летний тамбовчанин нашел нескольких женщин, готовых оказывать мужчинам платные услуги интимного характера. Для этого на центральной улице города он организовал специальную «точку». Потом он привлек еще пятерых мужчин от 24 до 37 лет в качестве «сутенеров». Они искали жриц любви, вели учет их рабочего времени и заработка, а также отвозили к клиентам.

Сам же организатор нелегального интим-бизнеса контролировал своих «коллег», устанавливал расценки за оказание сексуальных услуг и распределял между участниками преступной группы деньги, заработанные девушками. В 2013 году они арендовали сауну, около которой женщины в последующем ожидали будущих клиентов. Кроме того, весной текущего года через сайт знакомств сутенеры вовлекли в занятие проституцией 15-летнюю девушку.

- Незаконная преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена сотрудниками регионального УМВД России. Проведенная в ходе следствия психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила у организатора преступной деятельности психическое расстройство, в связи с чем уголовное дело в отношении него направлено в суд для применения ему до выздоровления принудительной меры медицинского характера. Уголовное дело в отношении остальных фигурантов с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.