Пассажирка получила травмы в тамбовском автобусе
Пенсионерке понадобилась медицинская помощь
Авария произошла на улице ГастеллоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в областном центре в салоне автобуса «ЛиАЗ», под управлением 42-летнего водителя, упала 61-летняя женщина. Инцидент произошел 18 декабря около десяти часов утра на улице Гастелло в районе дома №41.
Известно, что пассажир получила телесные повреждения и была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.