Пассажирка получила травмы в тамбовском автобусе

19 Дек. 09:22 2018-12-19T09:24:05+03:00

Авария произошла на улице Гастелло Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в областном центре в салоне автобуса «ЛиАЗ», под управлением 42-летнего водителя, упала 61-летняя женщина. Инцидент произошел 18 декабря около десяти часов утра на улице Гастелло в районе дома №41.

Известно, что пассажир получила телесные повреждения и была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.