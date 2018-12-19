2018-12-19T09:24:05+03:00
Происшествия

Пассажирка получила травмы в тамбовском автобусе

Пенсионерке понадобилась медицинская помощь
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла на улице ГастеллоАвария произошла на улице ГастеллоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в областном центре в салоне автобуса «ЛиАЗ», под управлением 42-летнего водителя, упала 61-летняя женщина. Инцидент произошел 18 декабря около десяти часов утра на улице Гастелло в районе дома №41.

Известно, что пассажир получила телесные повреждения и была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

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