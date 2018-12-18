2018-12-18T18:14:47+03:00
Общество

В Тамбове магазин спортивной обуви торговал подделкой

Индивидуальному предпринимателю грозит штраф
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Ленинского района провела проверку в одном из магазинов спортивной обуви , после которой выяснилось, что там продавали контрафактный товар. Экспертиза изъятой продукции показала, что кроссовки с товарными знаками «Adidas», «Reebok» и «Nike» не являются оригинальными.

- По информации, поступившей в прокуратуру от ООО «Власта - Консалтинг», являющегося представителем компании «Аdidas AG» и компании «Рибок Интернэшнл Лимитед», никаких соглашений об использовании данных товарных знаков на продукции, маркированной обозначениями, схожими до степени смешения или тождественными товарными знаками, права на которые принадлежат указанным компаниям, с данным предпринимателем не заключалось, разрешений на производство, хранение с целью реализации, а также предложение к продаже и реализации на территории РФ, не давалось, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Тамбовской области.

За использование чужих товарных знаков в отношении предпринимателя прокуратура возбудила производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ. Ему грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

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