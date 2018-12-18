Медсестра из Тамбова отмечена наградой регионального чемпионата «WorldSkills»

18 Дек. 17:49 2018-12-18T17:50:25+03:00

Галина Павлова показала высокий уровень профессионализма в состязаниях для участников от 50 лет и старше

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Медицинская сестра отделения гнойной хирургии больницы имени Архиепископа Луки Галина Павлова заняла 2-е место на региональном чемпионате «WorldSkills» Тамбовской области в соревновании специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых».

Эта женщина продемонстрировала высокий уровень профессионального мастерства при выполнении всех основных манипуляций сестринского ухода. Ранее в 2017 году Галина Павлова становилась победителем областного конкурса медицинских работников «Доверие» в номинации «Лучшая медицинская сестра стационара».

Фото: управление здравоохранения Тамбовской области

- Победа Галины Павловой в столь престижном конкурсе - это не просто показатель качества оказываемой в больнице медицинской помощи, но и убедительное доказательство профессионального долголетия наших специалистов. И с этой позиции созданные и успешно функционирующие в учреждении институты кураторства и наставничества, система непрерывного сестринского образования оказывают большой вклад как в повышение уровня профессионального мастерства сотрудников, так и формирование корпоративной культуры, базирующейся на принципах коллегиальности, мультидисциплинарности и преемственности, - цитирует управление здравоохранения Тамбовской области главную медицинскую сестру больницы имени Архиепископа Луки Елену Еремину.