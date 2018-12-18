Безработный тамбовчанин украл из магазина спиртное

18 Дек. 17:30 2018-12-18T17:30:39+03:00

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Тамбовские росгвардейцы задержали злоумышленника, совершившего кражу. Инцидент произошел в Тамбове в торговом центре на улице Советской. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны во время патрулирования района получил сообщение о срабатывании в магазине тревожной сигнализации.

- К прибывшим на место происшествия бойцам Росгвардии обратился администратор и пояснил, что один из покупателей, набрав с прилавка алкогольной продукции на сумму более 2000 рублей, решил пройти мимо кассовой зоны, не оплатив товар. Работники гипермаркета заметили действия гражданина и вызвали наряд, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбоовской области.

Задержанный 31-летний безработный мужчина не стал отрицать, что совершил противоправное деяние. И, как выяснили стражи порядка, данный подозреваемый также был замечен и в других кражах из магазинов города.