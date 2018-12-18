В тамбовском селе мужчина украл золотое кольцо у родственницы

18 Дек. 16:57 2018-12-18T16:57:34+03:00

У него имелся ключ от дома женщины, поэтому он свободно проник туда

Изменить размер текста: A A

В селе Куксово Тамбовского района у 49-летней местной жительницы украли из дома золотое кольцо. Полицейские выяснили, что к этому причастен ее 26-летний родственник, у которого был ключ от жилища. После задержания он признался стражам порядка, что похищенное ювелирное изделие сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на себя. Как оказалось, ранее мужчина неоднократно совершал кражи.

- В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ, - прокомментировали в пресс-службе УМВД Россиии по Тамбовской области.