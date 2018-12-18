К обманутым тамбовским дольщикам приходит помощь

18 Дек. 15:55 2018-12-18T15:55:41+03:00

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Решение проблем участников долевого строительства на территории региона - один из самых актуальных вопросов. Его на личном контроле держит губернатор.

- Сейчас признаны пострадавшими и включены в реестр 368 участников долевого строительства семи проблемных объектов. Но проблемных домов, на самом деле, больше. Если в целом взять все проблемные объекты и занести «долевиков» в реестр, то мы можем получить около тысячи обманутых дольщиков. И решениями их вопросов, вне зависимости от того, включен человек в этот реестр или нет, мы планомерно занимаемся, - говорит вице-губернатор Арсен Габуев.

Несмотря на возникающие трудности, проблемы обманутых дольщиков в Тамбовской области власти решают. Так, в 2018 году было завершено строительство долгостроя по улице Агапкина/Победы,14/13. Хорошим финалом завершились и истории с долгостроями по переулку Звездный, 13Б и улице Киквидзе, 73В.Сейчас завершения своих историй ждут дольщики по Киквидзе, 77Б и ряду других домов.

Возникшие ситуации региональная власть рассматривает и с учетом изменения российского законодательства, отмечают в пресс-службе администрации Тамбовщины. С 1 июля 2019 года будут введены новые требования, лишь при соблюдении которых компания сможет приступить к строительству жилого дома. Основные из них - наличие спецсчета в банке, на котором будут храниться деньги участников долевого строительства до ввода объекта в эксплуатацию, так называемое проектное финансирование, а также обязательное страхование объектов строительства.

- Сейчас мы приводим в соответствие документацию дома 77Б по улице Киквидзе. Без этого продолжить строительство данного объекта просто невозможно. Например, на территории Тамбовской области есть две аккредитованные страховые компании и обе они пока не готовы работать с этим домом. Несмотря на все трудности, решение по достройке этого дома обязательно будет найдено. Я думаю, что до конца 2019 - начала 2020 года данный дом мы тоже достроим, - сказал заместитель главы администрации области Арсен Габуев.