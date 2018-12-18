Тамбовские росгвардейцы по горячим следам задержали телефонного вора

18 Дек. 14:52 2018-12-18T14:55:42+03:00

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Ночью наряд вневедомственной охраны Росгвардии принял от оперативного дежурного информацию о том, что в одном из кафе по улице Гражданской города Моршанска была совершена кража. Группа задержания незамедлительно прибыла по указанному адресу.

К стражам правопорядка обратилась 31-летняя потерпевшая в расстроенных чувствах. Женщина пояснила, что на барной стойке оставила на какое-то время без внимания свой мобильный телефон модели "Honor 7" стоимостью около 10000 рублей, а когда собралась уходить домой не обнаружила его на прежнем месте.

- Гвардейцам потребовалось всего несколько часов, чтобы задержать 21-летнего подозреваемого. Выяснилось, что воришка тоже отдыхал в этом кафе. Похитив мобильник, молодой человек отправился домой, где и был задержан. В настоящее время телефон изъят и передан владелице, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.