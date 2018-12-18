2018-12-18T14:55:42+03:00
Происшествия

Тамбовские росгвардейцы по горячим следам задержали телефонного вора

31-летняя женщина ненадолго оставила без внимания свой мобильник на барной стойке
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ночью наряд вневедомственной охраны Росгвардии принял от оперативного дежурного информацию о том, что в одном из кафе по улице Гражданской города Моршанска была совершена кража. Группа задержания незамедлительно прибыла по указанному адресу.

К стражам правопорядка обратилась 31-летняя потерпевшая в расстроенных чувствах. Женщина пояснила, что на барной стойке оставила на какое-то время без внимания свой мобильный телефон модели "Honor 7" стоимостью около 10000 рублей, а когда собралась уходить домой не обнаружила его на прежнем месте.

- Гвардейцам потребовалось всего несколько часов, чтобы задержать 21-летнего подозреваемого. Выяснилось, что воришка тоже отдыхал в этом кафе. Похитив мобильник, молодой человек отправился домой, где и был задержан. В настоящее время телефон изъят и передан владелице, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое тамбовчан организовали сеть подпольных «казино»
Впервые на Тамбовщине нашли поддельную двухтысячную купюру
В Тамбовской области водитель без прав ударил сотрудника ГИБДД лопатой
В Тамбове начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2019»
В Тамбовской области медицинских регистраторов учат не хамить пациентам
Тамбовчанку пырнули ножом в шею
На Тамбовщине обновили музей, посвященный героям ВОВ
Тамбовчане пытались вывезти с поля более 800 кг свеклы
К Новому году в Тамбове установят более 100 елок
Тамбовчанин получил ожоги, пытаясь спасти брата из горящего дома
В Тамбовской области женщина перевернулась на легковушке
В Тамбовской области пациента обокрали в отделении травматологии
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
На Тамбовщине в пожарах погибли два человека
В Тамбове автобус 50-го маршрута врезался в столб