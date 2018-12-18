2018-12-18T14:36:04+03:00
Происшествия

В одном из районов Тамбовщины без вести пропал мужчина

Разыскивается 36-летний Алексей Федунов
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчина вышел из своего дома в селе Скачиха Уметского района 29 ноября этого года и до сих пор не вернулсяМужчина вышел из своего дома в селе Скачиха Уметского района 29 ноября этого года и до сих пор не вернулся
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Кирсановским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 36-летнего Алексея Федунова. Мужчина вышел из своего дома в селе Скачиха Уметского района 29 ноября этого года около половины первого ночи в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 175-180 см, на вид 35-40 лет, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серые, размер обуви - 43, на левой руке чуть выше локтя шрам от операции.

В день исчезновения на Алексее были светло-синие джинсы, шерстяной свитер, коричневая дубленка и светлые кроссовки.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Федунова А.А. и (или) его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону 8 (47537) 66-2-39 (г. Кирсанов), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

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