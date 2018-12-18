2018-12-18T13:49:40+03:00
Общество

Тамбовчане не боятся штрафов и незаконно срубают елки

Люди пытаются сэкономить на покупке новогоднего дерева
Ксения АЛЕШИНА
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В тамбовских лесах поймали очередных "елочных" браконьеровВ тамбовских лесах поймали очередных "елочных" браконьеров
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В тамбовских лесах с 10 декабря инспекторы проводят патрулирование и ловят «елочных» браконьеров, которые незаконно вырубают зеленых красавиц к Новому году. На сегодняшний день на территории лесного фонда Горельского, Хоботовского, Цнинского и Челнавского лесничеств зафиксировано четыре подобных случая. Нарушителей оштрафовали на общую сумму в 12 000 рублей, ущерб составил 16 922 рубля.

- Наша основная цель все-таки не наказать, а не допустить незаконных рубок. Поэтому в электронных и печатных средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах ведется широкая разъяснительная работа, направленная на бережное отношение к лесу и недопустимости самовольных рубок хвойных насаждений. Проводятся другие профилактические мероприятия, - прокомментировал начальник отдела лесного контроля, защиты и воспроизводства лесов регионального управления Александр Воробьев.

Государственные лесные инспекторы напоминают тамбовчанам, что прежде чем срубить новогоднее дерево, стоит хорошенько подумать. Люди, в надежде сэкономить на елке, не понимают, что их деяние может обернуться в более круглую сумму, чем покупка зеленой красавицы на базаре.

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