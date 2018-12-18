Тамбовчанин развращал дочь гражданской жены по телефону

18 Дек. 12:40 2018-12-18T12:42:23+03:00

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В Тамбовской области 36-летний мужчина осужден за совершение развратных действий в отношении 13-летней дочери гражданской супруги. Как установили следствие и суд, в декабре прошлого года осужденный неоднократно развращал по телефону девочку, задавая ей вопросы на интимные темы. Тем самым он оказывал негативное влияние на последующее нормальное нравственное, психическое и половое развитие падчерицы.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.