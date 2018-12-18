На севере Тамбова построят 14 км дорог

18 Дек. 11:20 2018-12-18T11:20:44+03:00

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Микрорайон Майский в Тамбове сейчас застраивается очень активно и вопрос развития его инфраструктуры является актуальным.

Что требуется для того, чтобы дороги с твердым покрытием появились во всем микрорайоне, рассказал заместитель главы администрации области Арсен Габуев. Он привел две цифры, которые характеризуют предстоящий объем работ, - это 51 улица протяженностью 43 километра. По подсчетам специалистов, стоимость строительства дорог в этом микрорайоне составляет 1 миллиард 247 миллионов рублей. В связи с этим, работы разделены на несколько этапов.

- Мы понимаем, что одномоментно, за год-два, построить дороги в данном микрорайоне невозможно. Соответственно, приоритетность строительства мы определяли вместе с жителями. Собирались, обсуждали, анализировали. Там, где уже построены дома, мы и начали строить дороги, - говорит Арсен Габуев. - На первом этапе было принято решение построить 6,6 километра дорог за счет средств регионального дорожного фонда.

На данный момент в щебеночном основании построено 4,4 километра дорог. Это переходящий контракт. И сроки окончания работ по нему определены в 2019 году. В первый этап вошли несколько улиц микрорайона. Это участки улиц Добрая, Счастливая, Питерская, Тамбовские Зори, Козьмы Пруткова, участок проезда 4 Счастливый, а также периметр улицы Коломенская. Кроме того, улицы Александровская, Сторожевая, Хрустальная.

На второй этап работ по строительству дорог в микрорайоне Майский будут выделены деньги в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», который курирует Минстрой России. - К реализации второго этапа строительства дорог в Майском мы приступим в апреле 2019 года. По нему дополнительно будет построено около 7,5 километра автодорог. То есть фактически на всех улицах, где на данный момент есть дома, обещают построить дороги.