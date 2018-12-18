2018-12-18T10:46:09+03:00
Происшествия

В центре Тамбова нашли игровой клуб

Владельцу заведения грозит крупный штраф
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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17 декабря в областном центре сотрудники полиции выявили незаконную предпринимательскую деятельность. В 21. 15 на улице Октябрьской на первом этаже нежилого дома 21-летняя администратор проводила незаконные азартные игры.

- Установлено, что ранее к ответственности за подобные правонарушения женщина не привлекалось, - сообщили в УМВД России по тамбовской области. - Полицейские опросили посетителей и администратора, изъята выручка и оборудование: 7 компьютеров и 1 роутер, игры проводились посредством сети Интернет.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, владельцу игрового клуба придется заплатить крупный штраф.

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