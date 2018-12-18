«Новогодний десант», «Чударики» и «Снежки»: Новый год отпразднуют в библиотеках Тамбова

18 Дек. 09:57 2018-12-18T09:57:58+03:00

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Проект «Новый год встречаем вместе» стартует 22 декабря в Тамбове. Отличительной особенностью этого года станет активное участие в нем библиотек города, расположенных на территории общественных префектур, советов территорий при администрации города Тамбова.

- Перед началом каждого мероприятия перед входом в библиотеки будет проходить PR-акция «Новогодний десант», - рассказали в администрации города Тамбова. - Молодые библиотечные специалисты в костюмах литературных героев проведут игры и конкурсы. Основное праздничное действо развернется в библиотечных залах, которые будут украшены по-новогоднему. Здесь, в том числе, будут оформлены и новогодние фотозоны, где каждый желающий сможет сделать фотографию на память. И, конечно, всех участников ждёт яркая, интересная программа, призы и подарки.

Мероприятия пройдут в субботу и воскресенье 22 и 23 декабря, а также 29 и 30 декабря.

22 декабря в библиотеке-филиале № 2 им. М.Ю. Лермонтова (ул. Цветочная/Мордасовой, д.6/20) в 14.00 и 16.00 пройдет праздничная программа «Серпантин новогодних затей». Она подготовлена совместно с учащимися и творческими коллективами школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов». Юные участники праздника прочитают новогодние стихи, гостям предложат стать участниками музыкальной игры «Чударики», новогодней викторины «Чудесные сказки зимы», увидеть музыкально-поэтическую зарисовку, выступление фольклорной студии «Потешки», а также фрагмент спектакля по сказке С.Я Маршака «Двенадцать месяцев», подготовленный участниками театральной студии «Семицветик».

23 декабря в 14.00 новогоднее семейное представление «Подарок от Деда Мороза» будет представлено в библиотеке семейного чтения - филиал №13 (ул. Достоевского, д. 68). Игры, конкурсы, викторины в новогоднем калейдоскопе «Встреча Деда Мороза», выступление тамбовской писательницы Людмилы Ништ, концерт ансамбля «Русская песня», а еще конкурсная программа новогодние посиделки «В кругу друзей» - всё это ждет тамбовчан в этот день.

В библиотеке-филиале № 16 (Первомайская пл., д.28) новогоднее представление «Новогоднее ассорти «Снежные забавы» пройдет 29 декабря в 12.00. Оно подготовлено совместно с молодёжным советом при Тамбовской городской Думе и студентами Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, членами студенческого педагогического отряда «Монолит». В этот день в библиотеке состоится дебют юной читательницы Даши Лесиной, для гостей праздника будут организованы игры в «Снежки», новогодние «Библиожмурки», игра «Конкурс поэтов», театр-экспромт «Новогодние приключения», а также новогодняя беспроигрышная лотерея. Также в программе - концертный номер в исполнении студента Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова Михаила Кольцова.

Также в проекте «Новый год встречаем вместе» примут участие библиотека-филиал № 5 им. А.П.Чехова (ул.Мичуринская, д.179), библиотека-филиал № 9 им.И.А.Крылова (ул.И.Франко, д.6), библиотека-филиал № 11 им. В.В.Маяковского (ул.Южная, д.68), библиотека-филиал № 4 им.А.С.Новикова – Прибоя (ул.И.Франко, д.6), библиотека-филиал № 22 им. Е.А. Боратынского (ул.Мичуринская, д.97), библиотека-филиал № 10 им. А.П. Гайдара (ул.Советская, д.176/13), библиотека-филиал № 20 (ул.Рылеева, д.86).