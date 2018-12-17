Юные тамбовские спортсмены - призеры соревнований в Москве и Воронеже

17 Дек. 18:13 2018-12-17T18:18:12+03:00

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Юные гимнастки - воспитанницы детско-юношеской спортивной школы №4 города Тмбова с отличием выступили сразу в нескольких возрастных категориях на турнире «Зимушка-Зима». Состязания проходили в Москве. Участниками турнира стали около 200 спортсменок из городов центральной части России.

Воспитанницы ДЮСШ №4 тренера-преподавателя Валерии Гайдунко выступали с индивидуальной программой. В итоге в спортивной копилке юных тамбовских гимнасток сразу несколько призовых мест: I место у Златы Ходаевой, II место у самой юной гимнастки - 6-летней Анастасии Шараповой и III место на зимнем турнире в столице завоевали Софья Пашина, Софья Ветрова и Лейла Ковалева.

- Конкуренция была сильная. Особенно сложно было состязаться на фоне представительниц столичных спортшкол, все гимнастки невероятно сильные и очень хорошо подготовленные. Но наши девочки выступили достойно - и с лентами, и с мячом, и с обручем. Они показали отличный результат. Я рада за них и уверенна, что их главные спортивные достижения еще впереди, - цитирует пресс-служба администрации Тамбова Валерию Гайдунко.

А в Воронеже состоялся международный танцевальный фестиваль «MEGAPOLIS». Тамбовщину на нем представляли два коллектива детско-юношеской школы №4 «ADRENALIN» и «СПАЭР».

По итогам соревнований коллектив «ADRENALIN» под руководством тренера-преподавателя Юлии Смольяниновой стал золотым призером фестиваля. А танцоры коллектива «СПАЭР», которых тренирует Екатерина Белякова, заняли первые, вторые и третьи призовые места в разных номинациях. Всего в международном танцевальном фестивале приняли участие 100 команд из 29 городов.