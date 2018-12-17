В Тамбове изменится режим работы светофора

17 Дек. 17:38 2018-12-17T17:38:00+03:00

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Комитет городского хозяйства администрации Тамбова сообщает об изменении в работе светофора на на пересечении улиц Карла Маркса и Студенецкой Набережной.

- С целью снижения задержек в пути транспортных средств, следующих по маршруту ул.Октябрьская-ул.Карла Маркса - ул.Студенецкая Набережная в объезд закрытого участка дороги по ул.Базарной, в цикле работы светофорного объекта применена ранняя отсечка транспортного потока, следующего со стороны улицы Куйбышева по ул.Карла Маркса, - говориться в сообщении мэрии. - Просим тамбовчан быть внимательными при проезде перекрестка улиц Карла Маркса и Студенецкой набережной и с пониманием отнестись к временным неудобствам.