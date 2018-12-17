2018-12-17T17:03:46+03:00
Общество

С улиц Тамбова вывезли почти две тысячи «КамАЗов» снега

Дорожники расчищали город в две смены
Ксения АЛЕШИНА
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Однако снег убирали не только в центре города, но и в остальных районах города, включая северную часть ТамбоваОднако снег убирали не только в центре города, но и в остальных районах города, включая северную часть Тамбова
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С начала декабря в областном центре выпало 22,5 см осадков. С последствиями снегопада в две смены в круглосуточном режиме боролись рабочие МБУ «Спецдорсервис». За две недели дорожники вывезли с городских улиц более 15 тысяч кубометров снега, а это почти две тысячи «КамАЗов».

- Снег вывозили с улиц Советская, Интернациональная, Степана Разина, Гастелло, 40 лет Октября, Киквидзе, Карла Маркса, Студенецкая Набережная, площади Ленина, путепроводов Астраханский, Октябрьский, Лермонтовский. Ежедневно на городских улицах работали 89 единиц спецтехники и 195 рабочих в 1 смену, 89 единиц техники и 70 рабочих — во 2 смену, - комментируют в информационном управлении Тамбова.

Однако снег убирали не только в центре города, но и в остальных районах , включая северную часть Тамбова. Кроме того, рабочие расчищали остановки общественного транспорта, парковочные карманы, пешеходные переходы, а также подъезды к социальным объектами — школам, детским садам и больницам.

По информации «Спецдорсервиса», от снега расчищена вся улично-дорожная сеть.

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