Тамбовчане могут выиграть портретную фотосессию

17 Дек. 16:28 2018-12-17T16:28:41+03:00

Для этого нужно сделать фото в определенном месте и разместить его в соцсетях

Изменить размер текста: A A

17 декабря в Тамбове стартовал конкурс "Сквер Прибрежный". Принять участие в нем могут все желающие. Главный объект конкурса - новый сквер "Прибрежный", который был благоустроен в этом году благодаря проекту "Народная инициатива".

Чтобы стать участником, достаточно сделать фото в сквере и добавить к нему цитату из прозы или поэзии, которая ассоциируется с этим местом, и вместе с хештегом #скверПрибрежный разместить фото в социальных сетях.

- Члены жюри определят трех финалистов, которым будут вручены сертификаты на портретную фотосессию в сквере, - цитирует пресс-служба регионального отделения "ЕР" координатора проекта "Городская среда", заместителя председателя областной Думы Ирину Тен.

Завершится фотоконкурс 21 декабря в 15.00. Итоги будут подведены в субботу, 22 декабря. Торжественное награждение победителей состоится в сквере "Прибрежный" в 14.00.

Напомним, сквер "Прибрежный" расположен на пересечении улиц Набережной и Пионерской.