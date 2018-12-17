2018-12-17T16:03:08+03:00
Происшествия

На Тамбовщине бомж попался на краже мобильника

Мужчине грозит большой штраф или лишение свободы
Ксения АЛЕШИНА
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В МОМВД России «Моршанский» 16 декабря поступило сообщение о краже сотового телефона из квартиры на улице Дзержинского. Полицейские выяснили, что к ней причастен 35-летний безработный мужчина без определенного места жительства. Свободным доступом он украл мобильник из кармана куртки 35-летнего жителя соседнего дома.

Подозреваемый в хищении был задержан и опрошен, свою вину мужчина признал. Похищенный телефон вернули обратно владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» ч. 2. ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная из одежды, находившейся при потерпевшем». Виновному грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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