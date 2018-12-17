Тамбовские следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на проезде Планеристов

17 Дек. 15:15 2018-12-17T15:15:43+03:00

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Ночью 16 декабря при тушении пожара в частном доме по проезду Планеристов города Тамбова спасатели обнаружили тела трех человек – 59-летней хозяйки дома, ее 59-летнего сожителя и 52-летнего брата, со следами термических ожогов.

После проведения доследственной проверки в Ленинском МСО города Тамбова приняли решение возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

- Предварительно установлено, что погибшие злоупотребляли спиртными напитками, а для обогрева и освещения хозяйка дома использовала самодельную дровяную печь и восковые свечи, в связи с чем в качестве основной причины возгорания рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - К настоящему времени следователи завершили осмотр места происшествия, по делу назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая, генетические экспертизы, допрошены очевидцы произошедшего и соседи погибших. Расследование уголовного дела продолжается.

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