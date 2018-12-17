В Тамбовской области появится новая именная стипендия

17 Дек. 14:30 2018-12-17T14:30:24+03:00

Ее будут получать студенты за успехи в хореографии

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Тамбовские студенты, отличившиеся в хореографии, смогут получить стипендию имени Лены Дегиль. Такое решение принял комитет по науке, образованию и культуре Тамбовской областной Думы, чтобы увековечить память заслуженного деятеля искусств РФ и заслуженного работника культуры РФ.

Лена Витальевна Дегиль трагически погибла в конце марта 2009 года в автокатастрофе. Напомним, что с 1998 года она являлась художественным руководителем государственного ансамбля бального танца Тамбовской области «Цвета Радуги».

Всего же на Тамбовщине выплачиваются 35 именных стипендий по 20 направлениям. Кроме того планируется ввести стипендию за волонтерство, в будущем этот вопрос будет также рассмотрен комитетом.