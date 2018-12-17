2018-12-17T14:30:24+03:00
Общество

В Тамбовской области появится новая именная стипендия

Ее будут получать студенты за успехи в хореографии
Ксения АЛЕШИНА
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Комитет по науке, образованию и культуре Тамбовской областной Думы принял решение увековечить память выдающегося хореографаКомитет по науке, образованию и культуре Тамбовской областной Думы принял решение увековечить память выдающегося хореографа
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Тамбовские студенты, отличившиеся в хореографии, смогут получить стипендию имени Лены Дегиль. Такое решение принял комитет по науке, образованию и культуре Тамбовской областной Думы, чтобы увековечить память заслуженного деятеля искусств РФ и заслуженного работника культуры РФ.

Лена Витальевна Дегиль трагически погибла в конце марта 2009 года в автокатастрофе. Напомним, что с 1998 года она являлась художественным руководителем государственного ансамбля бального танца Тамбовской области «Цвета Радуги».

Всего же на Тамбовщине выплачиваются 35 именных стипендий по 20 направлениям. Кроме того планируется ввести стипендию за волонтерство, в будущем этот вопрос будет также рассмотрен комитетом.

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