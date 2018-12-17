2018-12-17T13:56:42+03:00
Общество

Тамбовская школа не будет принадлежать церкви

Ранее в управление архитектуры и градостроительства поступило 200 обращений от верующих горожан, которые требовали передать здание гимназии №7 епархии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Гимназия №7 никогда не принадлежала церквиГимназия №7 никогда не принадлежала церкви
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Родители учеником гимназии №7, которая носит имя святителя Питирима, обеспокоены возможностью ликвидации этого учебного заведения. Как стало известно, в управление архитектуры и градостроительства области, где сейчас проходит обсуждение изменений в правил застройки и землепользования областного центра, стали в массовом порядке поступать обращения от горожан, которые просят рассмотреть вопрос передачи здания гимназии в ведение церкви.

Напомним, по федеральному законодательству РПЦ имеет право на возврат зданий и территорий, которые ранее ей принадлежали. Но, по словам директора гимназии №7 Веры Епифановой, учебное заведение под закон о реституции не подходит — учебное заведение в честь своего чудесного исцеления с помощью мантии Святителя Питирима открыл в 1905 году статский советник Михаил Попов. Гимназии советник дал имя своего спасителя - Питирима.

Но в письме губернатору Тамбовской области, которое митрополит Феодосий направил в октябре 2017 года, в числе прочих просьб, глава тамбовской епархии просил передать церкви здание 7-й гимназии. Сейчас в управление архитектуры и градостроительства поступили сотни обращений, которые дублируют просьбу митрополита годовалой давности.

- К нам поступило их порядка 200, - рассказали в управлении архитектуры и градостроительства. - В понедельник стали приносить также обращения против передачи здания гимназии епархии. При этом в проекте о внесении изменений в правила землепользования и застройки областного центра вопрос о передаче здания гимназии не рассматривался и на повестке дня не стоит.

17 декабря глава города Сергей Чеботарёв назвал разговоры о передаче епархии старинного здания, где сегодня располагается гимназия, не имеющими под собой никакой почвы и опроверг данные о ее ликвидации.

- Гимназия №7 — единственная в городе, где ведется углубленное изучение французского языка, была, есть и остается школой. Здание никто никому передавать не будет, - сказал мэр. - Информация, которая сегодня активно обсуждаются в родительской среде, не соответствует действительности. Это не более чем слухи, которые активно подогреваются в социальных сетях.

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