В тамбовской библиотеке распустилось «снежное» книжное дерево

17 Дек. 13:29 2018-12-17T13:29:52+03:00

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В Тамбовской областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина книжное дерево украсили снежинками ручной работы. В рамках благотворительного проекта, запущенного весной этого года, читателям предлагается передать книги в дар фонду главной читальни региона.

- Как и ранее, на листьях указаны названия книг, которых библиотеке и ее читателям не хватает в фонде абонемента. Все желающие могут снять снежинку с ветки, приобрести книгу и передать ее в дар библиотеке. Также мы будем благодарны новогодним подаркам в виде книг в хорошем состоянии из личных библиотек тамбовчан и гостей города, - комментируют в Пушкинской библиотеке.

Имена всех дарителей будут указаны на официальном сайте библиотеки. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 72-77-29 (отдел комплектования) или 72-94-27 (отдел абонемента).