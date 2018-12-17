2018-12-17T12:36:30+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины угнал автомобиль и попал в ДТП

Машина была припаркована на улице Рылеева
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля, совершенный 10 дней назад. Так, 6 декабря в дежурную часть поступило сообщение от владельца, что его иномарку, припаркованную в Тамбове на улице Рылеева, украли. Мужчина не запер дверцы машины.

- В итоге автомобиль был обнаружен на улице Социалистической - с техническими повреждения после ДТП, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Подозреваемый в угоне транспортного средства, 26-летний мужчина, проживающий в Сосновском районе, задержан. При опросе он дал признательные показания. Он уже привлекался ранее к уголовной ответственности.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение чужим имуществом без цели хищения (угон)». Виновному грозит наказанием в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое тамбовчан организовали сеть подпольных «казино»
Впервые на Тамбовщине нашли поддельную двухтысячную купюру
В Тамбовской области водитель без прав ударил сотрудника ГИБДД лопатой
В Тамбове начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2019»
В Тамбовской области медицинских регистраторов учат не хамить пациентам
Тамбовчанку пырнули ножом в шею
На Тамбовщине обновили музей, посвященный героям ВОВ
Тамбовчане пытались вывезти с поля более 800 кг свеклы
К Новому году в Тамбове установят более 100 елок
Тамбовчанин получил ожоги, пытаясь спасти брата из горящего дома
В Тамбовской области женщина перевернулась на легковушке
В Тамбовской области пациента обокрали в отделении травматологии
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
На Тамбовщине в пожарах погибли два человека
В Тамбове автобус 50-го маршрута врезался в столб