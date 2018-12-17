Житель Тамбовщины угнал автомобиль и попал в ДТП

17 Дек. 12:36 2018-12-17T12:36:30+03:00

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Сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля, совершенный 10 дней назад. Так, 6 декабря в дежурную часть поступило сообщение от владельца, что его иномарку, припаркованную в Тамбове на улице Рылеева, украли. Мужчина не запер дверцы машины.

- В итоге автомобиль был обнаружен на улице Социалистической - с техническими повреждения после ДТП, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Подозреваемый в угоне транспортного средства, 26-летний мужчина, проживающий в Сосновском районе, задержан. При опросе он дал признательные показания. Он уже привлекался ранее к уголовной ответственности.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение чужим имуществом без цели хищения (угон)». Виновному грозит наказанием в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.