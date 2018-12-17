2018-12-17T13:58:24+03:00
Происшествия

Тамбовчанин громит автобусные остановки

За несколько недель 40-летний мужчина разбивает уже второй павильон
Ксения АЛЕШИНА
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Ранее 40-летний мужчина разбил остановку на Чичканова, а теперь на МосковскойРанее 40-летний мужчина разбил остановку на Чичканова, а теперь на Московской
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В Тамбове в минувшие выходные мужчина кирпичом вдребезги разбил стекла на остановке «Московская». Этот момент засняли очевидцы, которые выложили видео в одну из социальных сетей. Пользователи узнали в хулигане человека, который в ноябре этого года разгромил остановочный павильон на Чичканова.

Действительно, вандалом оказался тот самый 40-летний мужчина. Его задержали и доставили в отдел полиции №3 по городу Тамбову.

- Ранее в отношении данного человека было возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Он находился под подпиской о невыезде, поэтому свободно мог передвигаться по городу. После ссоры с родственником, мужчина решил разбить автобусную остановку. На данный момент решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела. Ему грозит до 40 тысяч рублей штрафа или исправительные работы на срок до одного года, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Тамбовчане, еще после первого «нападения» на остановку предположили, что мужчина психически не здоров. Однако, так ли это, точно утверждать нельзя. Сейчас он находится на лечении в Тамбовской областной больнице и в случае если врачи установят наличие какого-либо заболевания, будет решаться вопрос об изоляции хулигана от общества.

Видео: "Подслушано Тамбов" в Instagram

Тамбов вандал.

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