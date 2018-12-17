В Тамбове в троллейбусе получил травмы 3-летний ребенок

17 Дек. 11:27 2018-12-17T11:27:52+03:00

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16 декабря в 12 часов 35 минут в Тамбове на Бульваре Энтузиастов в районе дома №1 М во время движения в общественном транспорте - троллейбусе маршрута №1 - пострадал маленький ребенок.

- Водитель троллейбуса «ВМЗ 5298», 59-летний мужчина, допустил падение пассажира в салоне троллейбуса. В результате ДТП получил телесные повреждения трёхлетний ребенок, который был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в детскую областную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

По предварительной информации, у 3-летнего малыша, находившегося в салоне троллейбуса с бабушкой, ушибы и ссадины.