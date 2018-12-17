2018-12-17T11:27:52+03:00
Происшествия

В Тамбове в троллейбусе получил травмы 3-летний ребенок

Одна из версий произошедшего - резкое торможение
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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16 декабря в 12 часов 35 минут в Тамбове на Бульваре Энтузиастов в районе дома №1 М во время движения в общественном транспорте - троллейбусе маршрута №1 - пострадал маленький ребенок.

- Водитель троллейбуса «ВМЗ 5298», 59-летний мужчина, допустил падение пассажира в салоне троллейбуса. В результате ДТП получил телесные повреждения трёхлетний ребенок, который был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в детскую областную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

По предварительной информации, у 3-летнего малыша, находившегося в салоне троллейбуса с бабушкой, ушибы и ссадины.

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