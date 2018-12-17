2018-12-17T11:05:19+03:00
Общество

Тамбовчанка стала самой красивой девушкой Черноземья

Титул первой красавицы получила 20-летняя Елизавета Семенко
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Елизавета СеменкоЕлизавета Семенко
Изменить размер текста:

16 декабря в Курске состоялось состязание самых очаровательных представительниц городов Черноземья. В конкурсе приняли участие представительницы Тамбова, Липецка, Орла, Воронежа и Курска. Девять претенденток от 16 до 26 лет боролись за корону первой красавицы. В результате титул получила студентка ТГТУ, победительница конкурса «Мисс ТГТУ 2018» Елизавета Семенко.

Девушки традиционно соревновались в интеллектуальном туре, творческих номерах и умении презентовать свадебные платья и купальники.

- Елизавета Семенко уже многим известна как первая красавица университета, победившая в конкурсе «Мисс ТГТУ 2018», - рассказали в пресс-службе ТГТУ. - Лизе 20 лет, она учится в Институте автоматики и информационных технологий, направление «Управление качеством». В свободное время она занимается танцами и посещает конференции по робототехнике.

Это уже пятый конкурс, в котором участвует Елизавета. Девушка победила в этом году на этапе регионального конкурса красоты «Мисс Зрительских Симпатий». За неё проголосовали 1 855 человек, что составило 27% от общего числа «избирателей». До этого она получила звание в конкурсе – «Мисс талант». На этапе творческих номеров Елизавета показала театральную миниатюру, за что получила неофициальное звание самой артистичной участницы, а затем была признана «Мисс Черноземье». Главным призом стала возможность участвовать в международном конкурсе красоты «Мисс Чёрное море».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое тамбовчан организовали сеть подпольных «казино»
Впервые на Тамбовщине нашли поддельную двухтысячную купюру
В Тамбовской области водитель без прав ударил сотрудника ГИБДД лопатой
В Тамбове начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2019»
В Тамбовской области медицинских регистраторов учат не хамить пациентам
Тамбовчанку пырнули ножом в шею
На Тамбовщине обновили музей, посвященный героям ВОВ
Тамбовчане пытались вывезти с поля более 800 кг свеклы
К Новому году в Тамбове установят более 100 елок
Тамбовчанин получил ожоги, пытаясь спасти брата из горящего дома
В Тамбовской области женщина перевернулась на легковушке
В Тамбовской области пациента обокрали в отделении травматологии
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
На Тамбовщине в пожарах погибли два человека
В Тамбове автобус 50-го маршрута врезался в столб