Тамбовчанка стала самой красивой девушкой Черноземья

17 Дек. 11:05 2018-12-17T11:05:19+03:00

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16 декабря в Курске состоялось состязание самых очаровательных представительниц городов Черноземья. В конкурсе приняли участие представительницы Тамбова, Липецка, Орла, Воронежа и Курска. Девять претенденток от 16 до 26 лет боролись за корону первой красавицы. В результате титул получила студентка ТГТУ, победительница конкурса «Мисс ТГТУ 2018» Елизавета Семенко.

Девушки традиционно соревновались в интеллектуальном туре, творческих номерах и умении презентовать свадебные платья и купальники.

- Елизавета Семенко уже многим известна как первая красавица университета, победившая в конкурсе «Мисс ТГТУ 2018», - рассказали в пресс-службе ТГТУ. - Лизе 20 лет, она учится в Институте автоматики и информационных технологий, направление «Управление качеством». В свободное время она занимается танцами и посещает конференции по робототехнике.

Это уже пятый конкурс, в котором участвует Елизавета. Девушка победила в этом году на этапе регионального конкурса красоты «Мисс Зрительских Симпатий». За неё проголосовали 1 855 человек, что составило 27% от общего числа «избирателей». До этого она получила звание в конкурсе – «Мисс талант». На этапе творческих номеров Елизавета показала театральную миниатюру, за что получила неофициальное звание самой артистичной участницы, а затем была признана «Мисс Черноземье». Главным призом стала возможность участвовать в международном конкурсе красоты «Мисс Чёрное море».