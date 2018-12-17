У жителя Тамбовщины нашли оружие и патроны

17 Дек. 10:53 2018-12-17T10:53:05+03:00

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У полицейских появилась информация, что один из жителей Первомайского района хранит у себя дома оружие. Стражи порядка пришли "в гости" к этому 38-летнему мужчине.

- Проверка по месту жительства подтвердила данный факт. Полицейские обнаружили незарегистрированный карабин и 38 патронов, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Мужчина рассказал, что несколько лет назад после смерти своего родственника обнаружил оружие и боеприпасы в его доме и решил забрать их. Для каких целей - не смог объяснить. Добровольно сдать в полицию незарегистрированное оружие и получить за это денежную компенсацию он не захотел.

По факту незаконного оборота оружия и боеприпасов сотрудниками полиции проводится проверка. По ее окончании мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности.