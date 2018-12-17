В Тамбове произошло ДТП с участием 4-х иномарок: пострадали два человека

17 Дек. 09:38 2018-12-17T09:42:44+03:00

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В минувшие выходные, 15 декабря. в 15 часов 20 минут в Тамбове на улице Астраханской в районе дома №189А произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Nissan», 45-летний мужчина, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Mitsubishi» под управлением 52-летней женщины, которая двигалась во встречном направлении. После столкновения «Nissan» изменил траекторию движения и столкнулся с «Kia Ceed», который от удара продвинулся вперед и наехал на автомобиль «Hyundai», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии водители автомобилей «Nissan» и «Mitsubishi» получили телесные повреждения и были доставлены во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.