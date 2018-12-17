На Тамбовщине расчистят 5 километров реки

17 Дек. 09:32 2018-12-17T09:32:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Работники Тамбовского водного хозяйства в 2018 году расчистили полкилометра реки Лесной Воронеж, протекающей по территории наукограда Мичуринск. В результате проведенных работ экологическое состояние реки на данном участке значительно улучшилось. Специалисты распределили работу земснарядов так, чтобы это не мешало жителям в сезон пляжного отдыха. Вместе с тем, расчистка не прекращалась ни на один день. Сложная структура и рельеф дна, наличие подводных городских коммуникаций не помещали эффективной работе специалистов Тамбовского водного хозяйства.

- Сроки и качество выполнения работ по реабилитации реки Лесной Воронеж очень важны для города - ведь в планах - реконструкция и благоустройству улицы Набережная, создание новых зон отдыха для жителей и гостей наукограда, - рассказали в администрации Тамбовской области. - Работы по расчистке реки Лесной Воронеж будут продолжаться и в следующем году. Всего земснарядам предстоит пройти около 5 тысяч метров русла реки. Со дна будет поднято более 400 тысяч тонн донных отложений.