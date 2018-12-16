Жителя Тамбовской области могут на три года отправить в тюрьму за покупку наркотиков

16 Дек. 12:35 2018-12-16T12:35:40+03:00

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Инцидент произошел 13 декабря около семи вечера на улице Лермонтова в Мичуринске. Правоохранители задержали 35-летнего мужчины без определенного рода занятий, который жил на улице Январской. В кармане его куртки оперативниками нашли 0,3 грамма "соли". При опросе мужчина пояснил, что купил наркотики бесконтактным способом.

Полицейские отправили изъятое на экспертизу. Сейчас они проверяют причастность мичуринца к аналогичным преступлениям. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств). Виновному может грозить штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и состоит на учете в полиции.