2018-12-16T11:29:49+03:00
Происшествия

На Тамбовщине в трех пожарах погибли пять человек

Возгорания произошли в Тамбове и Сосновском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В трех пожарах погибли 5 человекВ трех пожарах погибли 5 человек
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В выходные, 15 и 16 декабря, в Тамбовской области произошли три пожара, в которых погибли пять человек.

Первое возгорание в ГУ МЧС России по Тамбовской области зафиксировали 15 декабря в 9 часов утра в одной из квартир, расположенной на 9 этаже дома №175 по улице Мичуринской в Тамбове. В результате пожара в комнате площадью 16 кв. м. выгорел диван и кресло. В огне погиб 41-летний хозяин жилища.

- По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

Еще один пожар произошел в областном центре в двухквартирном деревянном доме, расположенном на проезде Планеристов 16 декабря около полуночи. Здесь в огне погибли сразу три человека: 59-летняя женщина и двое мужчин 52 и 59 лет. Известно, что все трое злоупотребляли спиртным, коммуникации в доме отсутствовали, поэтому для отопления жилища хозяева использовали самодельное обогревательное устройство, которое, возможно, и спровоцировало пожар.

Кроме того, возгорание, в котором погиб человек, произошел 16 декабря в селе Чекмари Сосновского района. В огне погиб 41-летний хозяин дома.

- По всем трем фактам следственными органами СУ СК по Тамбовской области проводится доследственная проверка, - рассказали в региональном СКР.

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