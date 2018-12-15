2018-12-16T11:30:23+03:00
Общество

Тамбовский мусоросортировочный завод остался «за бортом»

Несмотря на обещания региональных властей, предприятие будет вынуждено прекратить свою работу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области отказало ООО «КомЭк» во включении полигона и сортировочного комплекса в территориальную схему по обращению с коммунальными отходами.

Таким образом, как и говорилось ранее, у предприятия нет законных оснований для продолжения работы с 1 января 2019 года. Письмо с отказом, как сообщают в пресс-службе предприятия, датировано 6 декабря. 4 декабря губернатор Александр Никитин встретился с рабочими завода и пообещал, что «КомЭк» не остановит свою работу, и подчеркнул, что закрыться действующее предприятие не может. Ещё раз о судьбе тамбовского мусороперерабатывающего комплекса речь зашла 10 декабря на еженедельной планёрке главы администрации области, где его первый заместитель Олег Иванов сказал, что региональному оператору предложено в пятидневный срок заключить с ООО «КомЭк» договор на обработку и захоронение отходов и это предложение поддерживает управление ТЭК и ЖКХ.

Однако, в письме за подписью начальника управления Светланы Григорьевой говорится, что «исключение с 1 января 2019 года из схемы потоков отходов на территории Тамбовской области объекта «Сортировка Тамбов» связано с отсутствием проектной документации, подтверждающей объём ТКО подлежащий размещению на полигоне, эксплуатируемом ООО «КомЭк» в Тамбовском районе». Переписка о вместимости полигона и возможностях его работы ведётся с управлением более 4-х месяцев. Ещё в августе на имя губернатора было отправлено предложение о включении действующего полигона «КомЭк» в территориальную схему, поскольку предусмотренный ранее для Тамбова и Тамбовского района Лысогорский полигон не был построен.

- Параллельно чиновники и руководство завода делали запросы в территориальное управление Росприроднадзора, -говорят в пресс-службе ООО «КомЭк». - Руководство ведомства указало, что проектом и приказом Минстроя закрытие и рекультивация полигона предусмотрены «после его отсыпки на предусмотренную высоту», а именно на 22 метра. Далее управление Росприроднадзора пишет: «для объективной оценки остаточной вместимости объекта, эксплуатируемого ООО «КомЭк» и высоты фактического складирования отходов над уровнем земли, считаем возможным проведение натурных обследований полигона специализированными организациями».

Предприятие воспользовалось рекомендацией Росприроднадзора, привлекло специалистов, которые провели обследование полигона. На основании результатов исследований проектная организация «Экосервис» сделала расчеты и выдала экспертное заключение, что остаточная вместимость полигона составляет около 934 тысяч кубических метров отходов, а срок его службы - ещё около 4 лет. Тем не менее, ни полигон, ни мусоросортировочный завод в новом году использовать не собираются.

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