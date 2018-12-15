Жителей тамбовского села затапливает канализация

15 Дек. 13:28 2018-12-15T13:30:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще в 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области поступило обращение жителей села Красносвободное Тамбовского района с жалобой на непринятие органами местного самоуправления действенных мер по ликвидации аварийного состояния канализационной системы по ул.Центральная, из-за чего хозяйственно-фекальными стоками загрязняется территория села и затапливаются домовладения и земельные участки жителей.

- На протяжении долгого времени проблема модернизации системы канализации села не решалась, а заявители неоднократно безрезультатно обращались в различные инстанции. - Уполномоченным в адрес администрации сельсовета и района направлены запросы о предоставлении разъяснений. В полученном от органов местного самоуправления ответах сообщалось, что администрацией сельсовета было принято решение о реконструкции ныне действующей системы отвода сточных вод, - сообщают в аппарате Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области. - Органами местного самоуправления был разработан план решения проблемы – «дорожная карта». В первую очередь в судебном порядке муниципалитет признает право собственности на канализационные сети. Ранее было проведено экспертное обследование технического состояния канализации. По результатам было выдано заключение о возможности реконструкции сетей.

На сегодняшний день администрация Красносвободненского сельсовета ведет работу по постановке на кадастровый учет и оформлению прав собственности на объекты системы водоотведения и земельный участок, на котором эти объекты расположены. Ведется работа по изготовлению проектно-сметной документации. После ее изготовления и получения положительного заключения госэкспертизы администрация планирует обратиться в управление ТЭК и ЖКХ области с заявкой для включения объекта в одну из федеральных и областных программ.

- Очевидно, что реконструкция канализационной системы в с.Красносвободное растянется не на один год, - говорят в аппарате Уполномоченного по правам человека. - Несмотря на это Уполномоченный будет отслеживать ее решение.