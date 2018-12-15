На Тамбовщине собрали 25 тонн шишек
Работники лесного хозяйства Тамбовской области заготавливают шишки сосны обыкновенной. На сегодняшний день собрано 25 тонн лесосеменного сырья. Образцы направлены на тамбовскую лесосеменную станцию для проведения анализа и определения качества. После переработки этого лесосеменного сырья в шишкосушилке, лесоводы получат 250 килограмм семян сосны. Они будут использованы для посева в лесных питомниках предстоящей весной. Сбор шишек продолжается.
- Успешно завершена заготовка желудей, сообщают в администрации Тамбовской области. - В нашем регионе собрано 18 тонн семян дуба - основной лесообразующей породы. В том числе заготовлено 2,5 тонны желудей с улучшенными наследственными качествами. Такой урожай значительно превышает потребность лесного хозяйства региона. Осенью проведены посевы части свежесобранных семян в лесных питомниках, остальные желуди убрали на хранение в специальные траншеи до весенних работ 2019 года.
Кроме того, в области заготовили свыше 500 килограммов семян различных древесно-кустарниковых пород, таких как береза, каштан, рябина, орех и других. Как отмечают специалисты управления лесами Тамбовской области, лесное семеноводство – одно из основных направлений лесохозяйственной деятельности. В ее задачу входит массовое производство семян лесных растений с ценными наследственными свойствами и высокими посевными качествами, а также их заготовка, обработка и хранение. На Тамбовщине на специализированных складах постоянно хранится двухгодичный запас мелкохвойных лесных семян (сосны обыкновенной) – 1100 килограммов. Это дает возможность работникам лесного хозяйства даже в неурожайный год иметь необходимое количество семян для посева в лесных питомниках.