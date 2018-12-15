На Тамбовщине собрали 25 тонн шишек

15 Дек. 13:14 2018-12-15T13:14:13+03:00

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Работники лесного хозяйства Тамбовской области заготавливают шишки сосны обыкновенной. На сегодняшний день собрано 25 тонн лесосеменного сырья. Образцы направлены на тамбовскую лесосеменную станцию для проведения анализа и определения качества. После переработки этого лесосеменного сырья в шишкосушилке, лесоводы получат 250 килограмм семян сосны. Они будут использованы для посева в лесных питомниках предстоящей весной. Сбор шишек продолжается.

- Успешно завершена заготовка желудей, сообщают в администрации Тамбовской области. - В нашем регионе собрано 18 тонн семян дуба - основной лесообразующей породы. В том числе заготовлено 2,5 тонны желудей с улучшенными наследственными качествами. Такой урожай значительно превышает потребность лесного хозяйства региона. Осенью проведены посевы части свежесобранных семян в лесных питомниках, остальные желуди убрали на хранение в специальные траншеи до весенних работ 2019 года.

Кроме того, в области заготовили свыше 500 килограммов семян различных древесно-кустарниковых пород, таких как береза, каштан, рябина, орех и других. Как отмечают специалисты управления лесами Тамбовской области, лесное семеноводство – одно из основных направлений лесохозяйственной деятельности. В ее задачу входит массовое производство семян лесных растений с ценными наследственными свойствами и высокими посевными качествами, а также их заготовка, обработка и хранение. На Тамбовщине на специализированных складах постоянно хранится двухгодичный запас мелкохвойных лесных семян (сосны обыкновенной) – 1100 килограммов. Это дает возможность работникам лесного хозяйства даже в неурожайный год иметь необходимое количество семян для посева в лесных питомниках.