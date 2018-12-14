В Тамбове светофор на пересечении Интернациональной и Железнодорожной станет "трехцветным"
До выходных он показывал только "желтый"
Изменить размер текста:
Вниманию участников дорожного движения. В эти выходные в Тамбове будет переведен в транспортный режим светофор на пересечении улиц Интернациональная и Железнодорожная.
- Напомним, новый светофор был установлен в ноябре и работал в режиме жёлтого мигания, чтобы пешеходы и автовладельцы успели привыкнуть к нововведению, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.