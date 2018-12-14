2018-12-14T17:51:55+03:00
Общество

В Тамбове светофор на пересечении Интернациональной и Железнодорожной станет "трехцветным"

До выходных он показывал только "желтый"
Ирина БУРЯКОВА
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Вниманию участников дорожного движения. В эти выходные в Тамбове будет переведен в транспортный режим светофор на пересечении улиц Интернациональная и Железнодорожная.

- Напомним, новый светофор был установлен в ноябре и работал в режиме жёлтого мигания, чтобы пешеходы и автовладельцы успели привыкнуть к нововведению, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

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