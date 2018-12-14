2018-12-14T17:20:15+03:00
Общество

На Тамбовщине оказался один из самых бюджетных «Оливье»

Росстат подсчитал стоимость главного новогоднего салата в разных регионах страны
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На "Оливье" тамбовчане потратят 250 рублейНа "Оливье" тамбовчане потратят 250 рублей
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Росстат подсчитал, во сколько в этом году обойдется покупка ингредиентов для одного из самых популярных салатов на новогоднем столе - «Оливье».

Расчет проводили исходя из того, что состав салата входят 400 граммов соленых огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 4 яйца, 300 граммов колбасы, 200 граммов майонеза и 100 граммов лука. Подсчитано, что такой продуктовый набор в Тамбовской области будет стоить 249 рублей 13 копеек. По сравнению с прошлым годом салат подорожал на 6,2%. Наш регион находится на 82 месте по стоимости этого блюда.

Самым дорогим салат «Оливье» оказался на Чукотке, здесь продукты для него стоят 516,5 рублей, а самый дешевый — в республике Мордовия. Здесь за набор для «Оливье» нужно выложить всего лишь 238 рублей.

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