В северной части Тамбова на несколько часов отключат электричество

14 Дек. 16:30 2018-12-14T16:30:14+03:00

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Вниманию жителей Тамбова. По данным пресс-службы городской администрации, в понедельник, 17 декабря, с девяти утра и до полудня в связи с проведением ремонтных работ на электросетях будет отключено электроснабжение в микрорайоне "Радужный" по следующим адресам:

- ул. Цветочная, 14, 16, 16в, 20, 22, 22в, 24, 28, 30, 34;

- ул. Терновая, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2к, 2л, 2н, 2р, 14к.