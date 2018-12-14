В северной части Тамбова на несколько часов отключат электричество
Это связано с ремонтными работами
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Вниманию жителей Тамбова. По данным пресс-службы городской администрации, в понедельник, 17 декабря, с девяти утра и до полудня в связи с проведением ремонтных работ на электросетях будет отключено электроснабжение в микрорайоне "Радужный" по следующим адресам:
- ул. Цветочная, 14, 16, 16в, 20, 22, 22в, 24, 28, 30, 34;
- ул. Терновая, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2к, 2л, 2н, 2р, 14к.