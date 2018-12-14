В Тамбове в 11-ый раз выберут женщину года

14 Дек. 16:01 2018-12-14T16:01:08+03:00

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В Тамбове стартовал ежегодный городской конкурс «Женщина года-2018», который проходит уже в 11-ый раз. Участие в нем могут принять тамбовчанки, добившиеся успехов в различных сферах деятельности. Для этого необходимо заполнить специальную заявку-анкету и подготовить пятиминутную презентацию о себе. Затем все материалы нужно предоставить до 28 февраля 2019 года в управление по связям с общественностью администрации Тамбова по адресу: улица Советская, 182, кабинет 22. Телефон: 48-15-60. Отмечается, что все участницы должны проживать в областном центре.

Выбирать победительниц будут в семи номинациях: Женщина - руководитель»; «Лидер общественного движения»; «Тепло материнского сердца»; «Сердце отдаю будущему поколению»; «Женщина и милосердие»; «Культура и духовность»; «Женщина - золотые руки».

Традиционно торжественная церемония награждения состоится 7 апреля на православный праздник Благовещение. Помимо дипломов и денежных премий, победительница каждой номинации получит значок в виде серебряной голубки, являющейся символом конкурса.