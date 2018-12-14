В МФЦ открыли новые окна для приема тамбовчан

14 Дек. 15:15 2018-12-14T15:17:25+03:00

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14 декабря в тамбовском офисе "Мои документы" состоялось торжественное открытие 14 дополнительных окон. Десять лет назад, когда в самом центре Тамбова открылся первый в области МФЦ, народная молва тут же окрестила учреждение "гипермаркетом услуг".

За годы в регионе значительно увеличилось число многофункциональные центров, они стали называться офисами "Мои документы", в них постоянно растет число предоставляемых государственных и муниципальных услуг.

Фото: Екатерина Заева, группа "За Никитина" в "Фейсбук"

- Здорово, что за эти годы многофункциональные центры в нашей области настолько расширили свои возможности. Ведь чем больше мы оказываем востребованных услуг, тем больше пользы для людей, - сказал губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Фото: Екатерина Заева, группа "За Никитина" в "Фейсбук"

Разветвленная сеть МФЦ позволяет обеспечить доступность государственных и муниципальных услуг всем жителям Тамбовской области, вне зависимости от места их проживания.

Теперь в тамбовском МФЦ будут работать 97 окон.

- Мы чувствуем серьезный спрос на наши услуги, к нам поступает большой объем предварительной записи, поэтому открытие новой зоны - важное событие для всей системы, - отметила директор Уполномоченного МФЦ Тамбовской области Любовь Третьякова.

По информации пресс-служба администрации региона, ежедневно около 6 тысяч тамбовчан обращаются в многофункциональные центры области.