2018-12-14T14:44:18+03:00
Происшествия

Тамбовчанке через сайт объявлений "подсунули" несуществующий гараж

А женщина внесла за строение деньги
Ирина БУРЯКОВА
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58-летняя тамбовчанка пару дней назад нашла на сайте объявлений интересующее ее предложение. Женщине необходимо было снять гараж в аренду. Она связалась хозяином строения и договорилась о сделке, не подозревая, что на другом конце провода мошенник, а гаража и вовсе не существует.

- Неизвестный мужчина предложил совершить оплату вперед, а гараж обещал показать на следующий день. 58-летняя гражданка 12 декабря в 13:23 на улице Советской перевела через терминал на неизвестный счет деньги в сумме 6 тысяч 900 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В назначенное время мошенник не вышел на связь, потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в органы внутренних дел.

Несмотря на то, что эта тамбовчанка знала о подобных фактах из СМИ, она все равно попалась на уловку мошенника.

Сотрудники полиции в очередной раз рекомендуют всем - быть бдительнее и соблюдать осторожность, проводя любые денежные операции.

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