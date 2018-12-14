Тамбовчанке через сайт объявлений "подсунули" несуществующий гараж
58-летняя тамбовчанка пару дней назад нашла на сайте объявлений интересующее ее предложение. Женщине необходимо было снять гараж в аренду. Она связалась хозяином строения и договорилась о сделке, не подозревая, что на другом конце провода мошенник, а гаража и вовсе не существует.
- Неизвестный мужчина предложил совершить оплату вперед, а гараж обещал показать на следующий день. 58-летняя гражданка 12 декабря в 13:23 на улице Советской перевела через терминал на неизвестный счет деньги в сумме 6 тысяч 900 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В назначенное время мошенник не вышел на связь, потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в органы внутренних дел.
Несмотря на то, что эта тамбовчанка знала о подобных фактах из СМИ, она все равно попалась на уловку мошенника.
Сотрудники полиции в очередной раз рекомендуют всем - быть бдительнее и соблюдать осторожность, проводя любые денежные операции.