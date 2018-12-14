В Тамбове за ночь дорожники убрали 510 кубометров снега

14 Дек. 14:02 2018-12-14T14:02:18+03:00

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В ночь с 12 на 13 декабря сотрудники МУП «Спецдорсервис» вывезли с улиц Тамбова 510 кубометров снега. Утром 14 декабря дорожники вновь вышли на уборку города после продолжительного снегопада. В общей сложности было задействовано 205 рабочих и 82 единицы техники - фронтальные погрузчики, КАМАЗы, автогрейдеры, пескоразбрасывающие машины, роторы.

- Осуществляется очистка и вывоз снежных валов с основных магистралей города, а также с остановок и пешеходных переходов, проводят уборку снега на мостах и путепроводах, - прокомментировали в информационном управлении администрации Тамбова.

Фото: информационное управление администрации Тамбова