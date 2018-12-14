2018-12-14T12:27:46+03:00
Общество

Тамбовчанам объявляют снеговызов

В Инстаграм пройдет конкурс на лучшего снеговика
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Городской парк культуры и отдыха предлагает тамбовчанам принять участие в конкурсе «Инста-снеговик». Для этого необходимо слепить снеговика и выложить фото у себя на страничке в Instagram, поставив при этом хештег #ИнстаСнеговик2019_Тамбов и отметив на снимке @parktambov.

Победителей выберут по количеству лайков. Награждать авторов лучших снежных фигур будут 13 января на закрытии Новогодней поляны-2019 у ледового дворца спорта «Кристалл».

- Впереди целые новогодние каникулы, чтобы порадовать себя, а главное своего ребенка настоящей зимней забавой и слепить суперснеговика!, - обращаются к жителям города организаторы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трое тамбовчан организовали сеть подпольных «казино»
Впервые на Тамбовщине нашли поддельную двухтысячную купюру
В Тамбовской области водитель без прав ударил сотрудника ГИБДД лопатой
В Тамбове начали продавать билеты на рок-фестиваль «Чернозем-2019»
В Тамбовской области медицинских регистраторов учат не хамить пациентам
Тамбовчанку пырнули ножом в шею
На Тамбовщине обновили музей, посвященный героям ВОВ
Тамбовчане пытались вывезти с поля более 800 кг свеклы
К Новому году в Тамбове установят более 100 елок
Тамбовчанин получил ожоги, пытаясь спасти брата из горящего дома
В Тамбовской области женщина перевернулась на легковушке
В Тамбовской области пациента обокрали в отделении травматологии
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
На Тамбовщине в пожарах погибли два человека
В Тамбове автобус 50-го маршрута врезался в столб