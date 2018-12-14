Тамбовчанам объявляют снеговызов
В Инстаграм пройдет конкурс на лучшего снеговика
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Городской парк культуры и отдыха предлагает тамбовчанам принять участие в конкурсе «Инста-снеговик». Для этого необходимо слепить снеговика и выложить фото у себя на страничке в Instagram, поставив при этом хештег #ИнстаСнеговик2019_Тамбов и отметив на снимке @parktambov.
Победителей выберут по количеству лайков. Награждать авторов лучших снежных фигур будут 13 января на закрытии Новогодней поляны-2019 у ледового дворца спорта «Кристалл».
- Впереди целые новогодние каникулы, чтобы порадовать себя, а главное своего ребенка настоящей зимней забавой и слепить суперснеговика!, - обращаются к жителям города организаторы.