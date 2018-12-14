2018-12-14T11:58:25+03:00
Общество

Тамбовские прокуроры хотят закрыть сайты, где продают липовые документы

Доступ к интернет-ресурсам сотрудники надзорного ведомства пытаются ограничить через суд
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Бондарского района выявила в Интернете три сайта, через которые можно купить паспорт гражданина РФ, загранник, водительские права и другие поддельные документы. При этом действующее законодательство не предусматривает их покупку, а только лишь госпошлину.

- За незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, установлена уголовная и административная ответственность, - поясняют в пресс-службе Прокуратуры Тамбовской области.

Прокуратура района подала в суд иски об ограничении доступа к сайтам и признании информации, размещенной на них, запрещенной к распространению на территории РФ.

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