Тамбовские прокуроры хотят закрыть сайты, где продают липовые документы
Прокуратура Бондарского района выявила в Интернете три сайта, через которые можно купить паспорт гражданина РФ, загранник, водительские права и другие поддельные документы. При этом действующее законодательство не предусматривает их покупку, а только лишь госпошлину.
- За незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, установлена уголовная и административная ответственность, - поясняют в пресс-службе Прокуратуры Тамбовской области.
Прокуратура района подала в суд иски об ограничении доступа к сайтам и признании информации, размещенной на них, запрещенной к распространению на территории РФ.