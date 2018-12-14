Две фальшивые купюры достоинством 5 тысяч рублей обнаружили в банках Тамбова

14 Дек. 10:22 2018-12-14T10:27:41+03:00

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В Тамбове днем 13 декабря в одном из отделений банка при совершении денежной операции обнаружили фальшивую банкноту номиналом 5 тысяч рублей. На сигнал из банка прибыла следственно-оперативная группа полиции.

- Полицейские изъяли купюру и опросили 29-летнего тамбовчанина, который пытался при помощи подделки совершить банковскую операцию. С его слов, она могла быть получена от предпринимательской деятельности. Данная информация проверяется, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Вторую подделку выявили в другом отделении банка областного центра. Прибывшие на сигнал сотрудники полиции опросили 40-летнюю тамбовчанку, которая пыталась совершить денежную операцию.

- По двум фактам обнаружения поддельных банкнот возбуждены уголовные дела. Устанавливаются люди, причастные к сбыту фальшивых купюр. В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, - отмечают в полиции.