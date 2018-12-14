В Тамбове в ДТП попало такси: пострадала 20-летняя пассажирка

14 Дек. 09:28 2018-12-14T09:35:15+03:00

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За минувшие сутки, 13 декабря, на территории Тамбовской области сотрудники ДПС зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил ранение. Авария произошла в Тамбове.

- Примерно в восемь часов утра на улице Красноармейской в районе дома №3 водитель автомобиля «Lada Granta», 43-летний мужчина, допустил столкновение с автомобилем «Hyundai» под управлением 21-летнего парня, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пассажир машины "с шашечками", «Lada Granta» - 20-летняя девушка самостоятельно обратилась во вторую городскую больницу.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области