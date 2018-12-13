Возможных убийц тамбовской пенсионерки задержали в столице

13 Дек. 18:10 2018-12-13T18:10:53+03:00

Изменить размер текста: A A

9 декабря 2018 года во дворе собственного дома в деревне Ахтырка Рассказовского района обнаружили тело 64-летней пенсионерки с множественными ранами головы. В Рассказовском МСО СУ СКР по тамбовской области по этому факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи занялись поиском преступников, которые насмерть забили женщину топором. Сейчас стало известно, что подозреваемые в совершении жестокой расправы задержаны.

- В убийстве подозревается супружеская пара (32-летний мужчина и его 30- летняя супруга) – односельчане погибшей, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - По версии следствия, супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашли во двор к пожилой односельчанке. Увидев «незваных гостей», пенсионерка стала выгонять их с территории своего домовладения, после чего ей нанесли несколько ударов принесённым с собой топором по голове. Затем мужчина и женщина обыскали жилище, похитили золотые украшения, денежные средства и покинули место преступления.

В этот же день они сдали золотые изделия в ломбард и уехали в Москву, где и были через трое суток задержаны сотрудниками полиции. 13 декабря семейную пару доставили в город Рассказово. В настоящее время проводятся следственные действия с их участием, решается вопрос заключении супругов под стражу.